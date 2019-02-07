Хартли заменит Баттона в «СМП Рейсинг» на двух этапах WEC

Новозеландский гонщик Брендон Хартли заменит Дженсона Баттона в составе экипажа №11 российской команды «СМП Рейсинг» в двух предстоящих гонках чемпионата мира по гонкам на выносливость. Хартли выступит в Себринге (США) и Спа (Бельгия) в экипаже с Виталием Петровым и Михаилом Алёшиным, сообщает пресс-служба «СМП Рейсинг». Основным пилотом экипажа в 24-часовом марафоне в Ле-Мане вновь станет Баттон.



«Приветствуем Брендона в составе нашего экипажа SMP Racing. Он очень опытный и успешный гонщик – дважды выигрывал в чемпионате мира по гонкам на выносливость, становился победителем марафона «24 часа Ле-Мана». Мы уверены, что все вместе наши ребята внесут большой вклад в наши будущие победы. Думаю, Брендону будет интересно проехать за рулём нашего нового российского спортпрототипа BR1 и побороться с соперниками в высшем классе LMP1», — заявил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.



«Я очень рад присоединиться к SMP Racing в двух предстоящих гонках FIA WEC в Себринге и Спа. У команды есть хорошая техника и великолепный состав пилотов, так что, думаю, у нас будет отличная возможность побороться за подиумы. Это означает моё возвращение в WEC, и я очень жду, когда смогу вновь оказаться в паддоке, где так много знакомых лиц», — добавил со своей стороны Хартли.