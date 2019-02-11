Д. Джонсон выиграл выставочную гонку NASCAR Advance Auto Parts Clash в Дайтоне

Пилот Hendrick Motorsports Джимми Джонсон, выступающий на «Шевроле», выиграл внезачётную гонку Advance Auto Parts Clash, которая состоялась на суперспидвее в Дайтоне в преддверии старта сезона. Решающим эпизодом гонки стала авария за 20 кругов до финиша, после которой судьи решили не возобновлять заезд из-за дождя.

Почти всю дистанцию гонку возглавлял Пол Менард на «Форде» команды Wood Brothers Racing, но на 55-м круге Джимми Джонсон пошёл в атаку по внутренней траектории, в тот самый момент, когда лидер также сместился вниз. В итоге между Менардом и Джонсоном произошёл контакт, после чего «Форд» лидера гонки развернуло поперёк трассы. Несколько гонщиков из группы преследователей врезались в автомобиль Менарда, другие потеряли контроль над машиной, пытаясь избежать столкновения. В итоге в завал угодили 16 автомобилей, в то время как Джимми Джонсон благополучно избежал аварии и стал лидером.

После аварии судьи нейтрализовали заезд автомобилем безопасности, но вскоре над трассой пошёл дождь и концовка заезда была отменена, а победителем объявлен Джимми Джонсон.

Регулярный сезон NASCAR Cup Series стартует 17 февраля гонкой «500 миль Дайтоны».

Advance Auto Parts Clash, Дайтона, Топ-10:

1. Джимми Джонсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 59 кругов

2. Курт Буш (Chip Ganassi Racing / «Шевроле») +0,885

3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +2,149

4. Райан Блэни (Team Penske / «Форд») +3,722

5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +6,139

6. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +8,219

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +8,220

8. Арик Альмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +10,870

9. Райан Ньюман (Roush Fenway Racing / «Форд») +1 круг

10. Даниэль Суарес (Stewart-Haas Racing / «Форд») +1 круг