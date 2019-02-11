Уильямс: наша команда — «Уильямс» следующего поколения

Руководитель «Уильямса» Клэр Уильямс подчеркнула, что команда проделала большую работу для исправления ошибок, допущенных в подготовке к сезону 2018 года.



«Прошлый год был очень тяжёлым для нас. Таким образом можно разрушить душу любой команды. Но за зиму мы не потеряли практически никого из нашей гоночной команды, и, думаю, это говорит о том, насколько мы сильны. Никто не хочет заново проходить через то, через что мы прошли в 2018 году, так что наша цель — достижение прогресса.



Команда не падает с пятой позиции на 10-ю без слабых зон, но мы проделали большую работу, чтобы исправить проблемы, однако это долгий путь. До Австралии мы не сможем наверняка понять, где мы находимся. Падди Лоу проделал огромную работу, чтобы убедиться, что у нас нужные люди на верных должностях. Я верю, что у нас есть большие ресурсы, и мы должны убедиться, что используем их верно.



Кубица и Расселл? На них будет интересно посмотреть. За последние несколько месяцев мы сделали много изменений. Наша команда — «Уильямс» следующего поколения. И Джордж, и Роберт — сущность этого следующего поколения», — приводит слова Клэр Уильямс Sky Sports.