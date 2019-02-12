Риккардо: мне хотелось бы, чтобы R.S.19 оказалась быстрейшей машиной

Новичок «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в составе новой команды.



«Всегда захватывающе оказаться за рулём новой машины и начать сезон. В 2019-м ощущения будут другими, потому что я запрыгиваю за руль абсолютно новой машины и в составе новой команды. Нужно будет многое изучить: понять рулевое колесо, сидеть в новом гоночном кресле в окружении новых механиков, со мной будет общаться новый инженер. Мне хотелось бы, чтобы R.S.19 оказалась быстрейшей машиной на решётке, но пока я хочу видеть прогресс мотора по сравнению с прошлым годом и удостовериться, что вся команда будет мотивирована.



В прошлом году у меня были взлёты и приятные моменты, но были и моменты разочарования. То, чему я научился в 2018 году, сделает меня лучше в 2019-м. У меня большая определённость с тем, куда я двигаюсь, и я нацеливаюсь показать всё это спомощью хороших результатов на трассе», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».