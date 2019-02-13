«Уильямс» отменил съёмочный день из-за необходимости доработать болид

Команда Формулы-1 «Уильямс» отменила съёмочный день из-за больших проблем с поставками ряда узлов, необходимых для завершения работы над болидом. Об этом сообщает RaceFans.

Изначально планировалось, что съёмочный день будет проведён 16 февраля.

«Как и следовало ожидать, зимой у нас была чрезвычайно агрессивная инженерная программа. Таким образом, мы приняли решение не проводить в эти выходные съёмок нашего болида, чтобы позволить команде максимально использовать время на базе, прежде чем мы отправимся в Барселону на тесты», — сказала заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.

Напомним, что «Уильямс» одной из первых команд в Формуле-1 представил ливрею на чемпионат-2019, сделав это 11 февраля.