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«Уильямс» отменил съёмочный день из-за необходимости доработать болид

«Уильямс» отменил съёмочный день из-за необходимости доработать болид
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 «Уильямс» отменила съёмочный день из-за больших проблем с поставками ряда узлов, необходимых для завершения работы над болидом. Об этом сообщает RaceFans.

Изначально планировалось, что съёмочный день будет проведён 16 февраля.

«Как и следовало ожидать, зимой у нас была чрезвычайно агрессивная инженерная программа. Таким образом, мы приняли решение не проводить в эти выходные съёмок нашего болида, чтобы позволить команде максимально использовать время на базе, прежде чем мы отправимся в Барселону на тесты», — сказала заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.

Напомним, что «Уильямс» одной из первых команд в Формуле-1 представил ливрею на чемпионат-2019, сделав это 11 февраля.

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