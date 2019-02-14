В «Альфа Ромео» намекнули на красно-чёрную ливрею машины

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео», ранее известная под названием «Заубер», опубликовала в собственном инстаграм-аккаунте тизер к предстоящей презентации нового болида команды. Новинка будет представлена в понедельник, 18 февраля, перед стартом первого дня первой зимней тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне.

На фотографии представлен фрагмент автомобиля, окрашенный в красно-чёрные цвета и с многочисленными логотипами «Альфа Ромео».

Вместе с тем стоит напомнить, что немецкая команда «Мерседес» перед презентацией своего нового автомобиля W10 тоже выложила несколько тизеров, намекая на кардинально обновлённую ливрею как минимум на шейкдаун машины. Однако в итоге «Мерседес» W10 получил лишь слегка обновлённую раскраску.