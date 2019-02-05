В «Мерседесе» намекнули на кардинальное изменение цветов ливреи

Команда Формулы-1 «Мерседес» в предстоящем сезоне может кардинально изменить цвета ливреи. По крайней мере такой вывод можно сделать по тизеру, представленному на странице команды в «Твиттере». На нём изображена часть переднего крыла болида, которое окрашено в зелёный, чёрный и голубой цвета. Сочетание гаммы цветов больше напоминает некий вариант камуфляжа.

Твит сопровождён следующим текстом: «Серебряный вышел из моды».

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице команды «Мерседес» в «Твиттере».

Напомним, в минувшем сезоне в окрасе болида «Мерседеса» преобладал традиционный серебристый цвет. Не исключено, что в данном случае речь идёт о специальной тестовой ливрее. Окончательный вариант машины на сезон-2019 команда представит менее чем через две недели — 13 февраля.