Новый болид «Альфа Ромео» дебютировал на трассе

Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» в соответствии с планами проводит сегодня, 14 февраля, шейкдаун своего нового автомобиля, чей индекс пока неизвестен. Обкатка машины проходит в Италии на автодроме «Фьорано». На испытаниях присутствуют оба боевых гонщика «Альфа Ромео» — Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.



Итальянскому журналисту Джульяно Дукессе удалось сделать несколько фотографий нового автомобиля, которые он выложил в своём твиттер-аккаунте. Однако серьёзных выводов о технических особенностях машины по этим снимкам не сделать: фотографии сделаны не вблизи.

«Альфа Ромео» использует во время шейкдауна чёрную ливрею, на которую нанесены многочисленные логотипы компании и сердечки в честь Дня святого Валентина.