Зак Браун: мы едины в амбициях сделать „Макларен“ снова конкурентоспособным

Руководитель «Макларена» Зак Браун рассказал о задачах своей команды в сезоне-2019 Формулы-1. Соответствующее заявление Браун сделал во время презентации нового автомобиля команды под индексом MCL34.



«Мы все полностью привержены проекту и едины в своих амбициях сделать „Макларен“ снова конкурентоспособным. MCL34 — это только начало этого процесса. У нас новая пара пилотов, которая представляет новое поколение талантов. Но семья „Макларен“ — это не только наши сотрудники и пилоты, это также наши прекрасные партнёры и великолепные фанаты, остающиеся с нами и в хорошие времена, и в плохие. И в преддверии сезона-2019 я хотел бы поблагодарить каждого», — заявил Браун.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию презентации.

Расплескалась синева. «Макларен» презентовал новый болид и новых гонщиков «Макларен» показал свой новый автомобиль Формулы-1 — на нём поедут Карлос Сайнс и Ландо Норрис, самый молодой британец в истории команды.