Райкконен остался доволен первыми впечатлениями от болида «Альфа Ромео»

Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился первыми впечатлениями от новой машины, которую ему довелось пилотировать в ходе первого в сезоне рекламного дня на болиде образца 2019 года.



«У нас была хорошая сессия. Машина хорошо себя чувствовала, я смог получить первое впечатление о болиде, который буду пилотировать в предстоящем сезоне. Мы проработаем последние несколько деталей и отправимся в Барселону на две недели тестов. С нетерпением жду возможности лучше узнать машину», — приводит слова Кими Райкконена RaceFans.



Стоит отметить, что «Альфа Ромео» использовала во время шейкдауна чёрную ливрею, на которую нанесены многочисленные логотипы компании и сердечки в честь Дня святого Валентина.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Кими Райкконена.