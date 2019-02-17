Расселл представил шлем, в котором будет выступать в 2019 году

Новобранец Формулы-1 пилот «Уильямса» Джордж Расселл показал шлем, в котором будет выступать в дебютном сезоне в «Больших призах».

Шлем выполнен в небесно-голубых и красных тонах. Над визором — логотип «Мерседеса», членом молодёжной программы которого является Расселл, к тому же «Уильямс» продолжает использовать силовые установки немецких мотористов.

Также на шлеме изображены логотипы нового титульного спонсора команды — ROKiT — и другого нового спонсора, польской компании Orlen, которая пришла в Гроув вместе с другим новобранцем коллектива Робертом Кубицей.

Фото нового шлема Джорджа Расселла можно увидеть на официальной странице пилота в «Инстаграме».

Напомним, ранее стало известно, что «Уильямс» не примет участия в первом дне предсезонных тестов.