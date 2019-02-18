Нифонтова: на «Северном лесе» нет права на ошибку, и это классно

Атлет Toyota Team Russia Анастасия Нифонтова, первая женщина в истории «Дакара», финишировавшая в категории Original by Motul, спустя меньше месяца после возвращения из Перу снова приняла участие в гонках. Нифонтова пересела с мотоцикла за руль Toyota Land Cruiser 200 и заняла пятое место в категории «Продакшн» на первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам — бахе «Россия – Северный Лес». Своими впечатлениями после гонки Нифонтова поделилась с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.



«Хотелось попробовать свои силы в Кубке мира по ралли-рейдам, но поскольку решение об участии финализировалось за две недели до старта бахи «Россия – Северный Лес», мы не успели подать заявки, но смогли заявиться на чемпионат России, который проходил совместно с этапом Кубка мира. У меня пока не много удачных финишей за рулем автомобиля, мы стали пятыми в своей категории Т2 в чемпионате России, но когда посмотрели результаты Кубка мира, то поняли, что если бы мы были заявлены и там, то были бы вторые, учитывая наше время прохождения спецучастков.



С учётом того что у меня не было времени потренироваться на моём «Бегемотике» (Toyota Land Cruiser 200), автомобиль мы собрали буквально в ночь перед стартом, я считаю, что это очень неплохой результат. Поэтому будем готовиться. Возможно, получится поехать в Астрахань на второй этап чемпионата России.



Буквально месяц назад я ещё была в Перу, на «Дакаре», ехала на мотоцикле, а сейчас это «Северный Лес» — снег, узкая дорожка без малейшего права на ошибку, потому что чуть вправо, чуть влево – ты сразу сваливаешься в сугроб. Приходится подстраиваться, и это классно: интересно, новый вызов», — рассказала Нифонтова.



В планах Анастасии на сезон-2019 — участие в гонке Abu Dhabi Desert Challenge в ОАЭ на мотоцикле, летом — марафон «Шёлковый путь» в мотозачёте, осенью – Rallye du Maroc. Решение об участии в «Дакаре»-2020 будет зависеть от партнёров и спонсоров.