Вольф: Бинотто станет силой, с которой нужно считаться

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о новом руководителе «Феррари» Маттиа Бинотто. По словам Вольфа, Бинотто должен стать в паддоке силой, с которой стоит считаться.



«Знаком с Маттиа Бинотто довольно долгое время, помню его и как руководителя отдела двигателей, и как технического директора. Уважаю его, умный человек. Знает, как работать в паддоке, и он станет силой, с которой нужно считаться.



Перед ним стоит серьёзная задача, и он хочет выполнить её по-своему. Командная тактика всегда была спорной темой, мы обсуждали это в прошлом году, и, будь это хоть наша команда, хоть «Феррари», говорить о командной тактике в начале сезона — это сильное решение», — приводит слова Тото Вольфа Planet F1.