«Уильямс» отказался комментировать слухи об увольнении Лоу

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу может лишиться своего места в команде в случае провала нового автомобиля FW42. Как ранее сообщалось, помимо задержки со строительством машины есть неофициальная информация, что и по скорости FW42 не оправдывает ожиданий. При этом, по данным Autosport, задержка в создании новинки могла быть вызвана не только стремлением потратить как можно больше времени на проектирование, но и плохим планированием производственного расписания.



Один из источников даже предположил, что на фоне проблем Лоу сам предложил руководству уволить его, если такое решение покажется наилучшим.



В ответ на запрос Autosport касательно возможного увольнения Падди пресс-служба коротко ответила: «Без комментариев».