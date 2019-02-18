Источник: новая машина «Уильямса» на две секунды медленнее старой

Из стана команды Формулы-1 «Уильямс» продолжает поступать неприятная информация для болельщиков команды. По данным источника BBC в команде, новый автомобиль FW42 не только строится с отставанием от графика, но и не оправдывает ожиданий в плане скорости.



«Инсайдеры говорят, что пока не похоже, чтобы машина оказалась быстрой, когда она наконец-то появится на трассе. Источники гласят, что спроектированный автомобиль будет на две секунды медленнее прошлогоднего, который и так был самым медленным на стартовой решётке. Если информация из команды точна, то „Уильямс“ может ожидать сезон, в котором он окажется на отдалении от остальных команд», — написал автор BBC Эндрю Бенсон в своей колонке.



Бенсон добавил, что задержка с отправкой автомобиля на зимние тесты в Барселону также приводит к спекуляциям насчёт будущего в «Уильямсе» технического директора коллектива Падди Лоу, ведь именно он несёт ответственность за машину.