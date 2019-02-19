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Хюлькенберг — о новом заднем антикрыле: ты словно тащишь за собой парашют

Хюлькенберг — о новом заднем антикрыле: ты словно тащишь за собой парашют
Авто / Формула-1

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал изменения во внешнем виде автомобилей Формулы-1, связанные с новым техническим регламентом на сезон-2019.

«С большим задним антикрылом сопротивление воздуха стало намного больше. Поэтому на прямой у тебя нет сенсационных ощущений — теперь ты словно тащишь за собой парашют. Ты видишь в зеркала огромное заднее антикрыло, и оно влияет на ощущения от мощности.

Первые впечатления от машины хорошие. Я бы сказал, что сейчас всё в порядке. Нет ощущения, что этот автомобиль как какое-то совсем другое существо. Я скорее чувствовал, что вернулся домой», — приводит слова Хюлькенберга Crash.

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