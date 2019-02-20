В «Хонде» рассчитывают на победу «Ред Булл» в Монако

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото подчеркнул, что концерн рассчитывает на победу «Ред Булл» в гонке Гран-при Монако.



«Мы определённо хотим победить в Монако. Пока тесты в Барселоне проходят хорошо, шасси «Ред Булл» работает должным образом как в вопросах надёжности, так и производительности, и они будут бороться за победы, начиная с гонки в Австралии.



Если не говорить об удаче и прочем, Австралия, Бахрейн, Барселона и Монако — на этих трассах «Ред Булл» себя хорошо проявляет, и мы надеемся выиграть хотя бы одну из этих четырёх гонок. Разумеется, с производительностью прошлого сезона мы не можем рассчитывать на победы, так что нам нужно поработать над производительностью, чтобы бороться за второе место в Кубке конструкторов. Мы неустанно работаем над тем, чтобы повысить надёжность наряду с увеличение мощности мотора», — приводит слова Ямамото The Judge 13.