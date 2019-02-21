Перес: если Мексика потеряет Гран-при Формулы-1, это будет конец

Мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес встревожен новостями о вероятности отказа от Гран-при Мексики.

Мексика вернулась в календарь Формулы-1 в 2015 году после 23-летнего перерыва. В настоящее время организаторы гонки ведут переговоры о новом контракте. Действующая сделка истекает в конце 2019 года. Ранее стало известно, что правительство Мексики отказалось финансировать этап «Королевских гонок» в своей стране.

«Это выглядит не очень хорошо. Я очень надеюсь, что позже появятся хорошие новости. Гран-при очень важен для нашей страны, Мексика — отличное место для Формулы-1. Последние четыре гонки прошли отлично. Надеюсь, мы сможем сохранить гонку.



Существует множество стран, которые хотят заполучить Гран-при, поэтому, как только мы потеряем его, мне кажется, будет очень трудно вернуть его. Вернуть гонку стоило нам больших усилий, но если сейчас мы потеряем его, это будет конец. Нам придётся ждать ещё 30, 50 лет, чтобы вернуть её. Будет обидно, если мы упустим Гран-при Мексики», — цитирует Переса Crash.