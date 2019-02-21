Риккардо: «Рено» использует весьма консервативные настройки двигателя

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от работы в заключительный день первой тестовой сессии Формулы-1. Риккардо проехал только 34 круга, однако сумел показать второй результат в полутора десятых позади Александера Албона из «Торо Россо».



«Мы пытаемся найти чуть больше прижимной силы, но я чувствую, что мы не очень далеко от того, где должны быть. В плане мощности двигателя мы всё ещё используем весьма консервативные настройки. Посмотрим, как всё пойдёт, когда мы поднимем мощность», — приводит слова Риккардо Sky Sports.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию зимних тестов Формулы-1.