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Риккардо: «Рено» использует весьма консервативные настройки двигателя

Риккардо: «Рено» использует весьма консервативные настройки двигателя
Авто / Формула-1

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от работы в заключительный день первой тестовой сессии Формулы-1. Риккардо проехал только 34 круга, однако сумел показать второй результат в полутора десятых позади Александера Албона из «Торо Россо».

«Мы пытаемся найти чуть больше прижимной силы, но я чувствую, что мы не очень далеко от того, где должны быть. В плане мощности двигателя мы всё ещё используем весьма консервативные настройки. Посмотрим, как всё пойдёт, когда мы поднимем мощность», — приводит слова Риккардо Sky Sports.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию зимних тестов Формулы-1.

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