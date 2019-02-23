Хюлькенберг: «Ред Булл» быстрее нас, но мы хотели бы понять, почему

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился первыми впечатлениями о раскладе сил после первых предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.



«Мы знаем, что «Ред Булл» быстрее нас, но мы хотели бы понять, почему. Я не беспокоюсь об отрыве тройки ведущих команд. В первую очередь нам нужно пройти нашу программу и постараться максимально оптимизировать наш болид.



В середине пелотона всё хорошо сбалансировано. Мы ни в коем случае не на безопасном етыёрто месте. Но я чувствую себя комфортно в болиде. Мы восстановили прижимную силу, которую должны были потерять в связи с изменениями в техническом регламенте. На самом деле болид не отличается от прошлогоднего. Как будто кто-то нажал Ctrl+C, а затем Ctrl+V», — приводит слова Нико Хюлькенберга GrandPrix.