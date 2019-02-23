Хэмилтон: «Мерседес» ожидает самый трудный год

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что сезон-2019 может стать для команды самым трудным за последние годы.

«Не смотрю на болиды соперников, об этом лучше спросить у Вольфа. И не обращаю внимания на время, которое показывает Феттель или Ферстаппен с Риккардо, сейчас это не так и важно. Мне важно понимание машины.

Скажу, что «Мерседес» ждёт самый трудный год. Просто посмотрите на тесты и на то, как сложно развивать новый болид. Но я знаю, что у меня лучшая команда, которая знает, как найти путь к вершине. Я же отдаю в ответ всю энергию и даю советы, какие необходимо внести коррективы, чтобы развивать машину в правильном направлении", — приводит слова британского пилота издание AS.