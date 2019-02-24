Расселл: за тесты не дают очков

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл подчеркнул, что пропущенные два с половиной дня тестов не являются показательными с точки зрения потенциальных результатов команды.



«Думаю, что я должен сказать — до тех пор пока вы не станете частью команды Формулы-1, не поймёте, как много времени и сил уходит на то, чтобы просто вывести болид на трассу. Я ходил по заводу и встречался со всеми в январе и был поражён, несмотря на то что последние два года я работал вместе с «Мерседесом».



Мы видели подобное раньше, в 2015 году: «Форс Индия» пропустила все тесты, но они закончили чемпионат на пятой позиции. Никто не даст очков за тесты, так что неизвестно, что произойдёт. Мы были ограничены с точки зрения пройденной дистанции на первых тестах, так что не знаем потенциал машины. Пока мы отстаём от других в вопросе знаний о болиде, но я уверен, что ребята справятся с этой проблемой», — приводит слова Расселла Motorsport Week.