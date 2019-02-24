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Фиттипальди — о своём участии в тестах: сначала я подумал, что это была шутка

Фиттипальди — о своём участии в тестах: сначала я подумал, что это была шутка
Авто / Формула-1

Тест-пилот «Хааса» Пьетро Фиттипальди признался, что сначала подумал, что инженер шутит о том, что ему нужно принимать участие в предсезонных тестах.

«Один из инженеров спросил у меня, буду ли я готов сесть в машину, и я ответил, что готов выйти на трассу хоть завтра. Но он мне прямо дал понять, что мне нужно участвовать в тестах уже сегодня. Я думал, что это была шутка, но инженер оставался серьёзным. Команда усердно работала, быстро поменяв сиденье и проследив за тем, чтобы мне было комфортно в машине», — приводит слова Пьетро Фиттипальди Globo Esporte.

Напомним, что Пьетро Фиттипальди принял участие в тестах в связи с тем, что у Кевина Магнуссена возникли проблемы с подгонкой сиденья и в «Хаасе» приняли решение не терять время, которое можно было провести на трассе.

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