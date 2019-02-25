В «Макларене» опубликовали расписание пилотов на вторые тесты в Барселоне

Пресс-служба «Макларена» представила расписание работы пилотов команды на вторую серию официальных предсезонных тестов Формулы-1. В команде приняли решение поделить четыре дня поровну между пилотами.



Завтра, 26 февраля, вторые предсезонные тесты за рулём «Макларена» проведёт Ландо Норрис. 27 февраля тестовый день достанется Карлосу Сайнсу-младшему. 28 февраля на трассе будет работать британский пилот Ландо Норрис, а испанец Карлос Сайнс-младший закроет тестовую программу команды 1 марта.

Стоит отметить, что первая тестовая сессия в британской команде также была поделена поровну между двумя пилотами.

Напомним, вторая серия тестов пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Гран-при Австралии пройдёт с 15 по 17 марта.