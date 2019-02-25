Стало известно тестовое расписание пилотов «Мерседеса», «Рено» и «Альфа Ромео»

Стало известно тестовое расписание пилотов сразу трёх команд — «Мерседеса», «Альфа Ромео» и «Рено» на вторых предсезонных тестах в Барселоне, которые начнутся уже завтра, 26 февраля, сообщает RaceFans.



«Мерседес» принял решение поделить тестовые дни между пилотами поровну — гонщики примут участие в каждом из четырёх дней. Льюис Хэмилтон будет работать с утра 26-го и 28 февраля, а Валттери Боттас отработает утренние сессии 27 февраля и 1 марта. Соответственно, Боттас будет работать после обеда 26-го и 28 февраля, а Хэмилтон — 27 февраля и 1 марта.



В составе «Рено» приняли точно такое же решение, как и в «Мерседесе» — Даниэль Риккардо будет работать утром 27 февраля и 1 марта, а Нико Хюлькенюергу достанутся утренние сессии 26-го и 28 февраля. Соотвественно, Риккардо будет работать после обеда 26-го и 28 февраля, а Хюлькенберг — 27 февраля и 1 марта.



В «Альфа Ромео» пилоты отработают полные дни — Антонио Джовинацци 26-го и 28 февраля, а Кими Райкконен — 27 февраля и 1 марта.