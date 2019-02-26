Марко считает, что погода на тестах может привести к ошибочным выводам о болиде

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полагает, что погодные условия в Барселоне могут привести команду к ошибочным выводам о работе болида. В частности, функционера беспокоят данные о работе новой резины при относительно холодной погоде.

«Это кошмар. Предполагается, что шины с менее толстым протектором меньше подвергаются гранулированию, но мы всё равно наблюдаем такие процессы. Нам необходимо оставаться осторожными и не позволить себе прийти к неправильным выводам и неверному выбору направления при развитии машины. Что касается нашего отставания от соперников, то полагаю, что те 0,2 секунды которые мы проигрываем „Феррари“, мы должны будем отыграть благодаря шасси. Мы сделаем это к этапу в Австралии», — приводит слова Марко GPToday.