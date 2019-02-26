Петров: с удовольствием выиграл бы чемпионат России по ралли и поехал в WRC

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров рассказал, что хотел бы продолжить выступления в ралли и в идеале добраться до уровня чемпионата мира. В 2019 году Петров принял участие в двух этапах чемпионата России.



«Пока не знаю, что будет дальше у меня с ралли. Это тоже затратный вид спорта. Да, не WEC, но все равно деньги нужны. Нужно арендовать машину, ведь своей у меня нет. Нужно оплачивать работу штурмана, вывозить свою команду на тесты… Если я найду какой-то дополнительный бюджет, то, думаю, в «СМП» будут не против, если я продолжу.



Я бы с удовольствием выиграл чемпионат России и поехал в WRC. Это было бы идеально. Но там уже нужен бюджет в несколько миллионов евро. Надо и тесты проводить, и выступать за хорошую команду, чтобы быть на уровне. По сути это как попасть в Формулу-1. Результаты гонщиков WRC впечатляют, и не факт, что у меня так получилось бы с первого раза. Тут нужны тесты – говорить заранее было бы неправильно», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

«Все будут говорить, что „Феррари“ чемпион». Петров — про Ф-1 и дебют в ралли Не собирается ли Петров бросить кольцевые гонки ради ралли и возродится ли ещё «Уильямс»?