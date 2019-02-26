Норрис — лучший по итогам первого дня второй серии тестов Ф-1, Албон — 6-й

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился первый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. По его итогам лучшее время удалось показать пилоту «Макларена» Ландо Норрису, который проехал быстрейший круг на шинах состава С5. Второй результат — в протоколе у Пьерас Гасли из «Ред Булл», шины С3. Тройку лидеров замкнул пилот «Рэйсинг Пойнт» Лэнс Стролл, продемонстрировавший свой лучший круг на резине С4.

Напарник Даниила Квята по «Торо Россо» Александер Албон стал по итогам дня шестым.

Формула-1. Вторые предсезонные тесты. Барселона. 1-й день

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.17,709 (80 кругов)

2. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,006 (136)

3. Лэнс Стролл («Рэйсинг Пойнт») — +0,115 (82)

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,216 (81)

5. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,880 (99)

6. Александер Албон («Торо Россо») — +0,940 (103)

7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,942 (29)

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,060 (131)

9. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,953 (119)

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,398 (77)

11. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,458 (7)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +2,623 (83)

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,639 (80).