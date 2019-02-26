Хэмилтон: по сравнению с минувшей неделей «Мерседес» прибавил

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первого дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, в ходе которого британец преодолел 83 круга и показал двенадцатое время.

«Это был хороший день в Барселоне и было здорово видеть, что сегодня на трибунах было ещё больше болельщиков. Мы выполнили запланированную программу и машина, относительно, чувствовала себя нормально. По сравнению с минувшей неделей „Мерседес“ прибавил, сделав шаг вперёд. Шины также работали лучше, так как температура трассы была немного выше. Нам необходимо продолжать анализировать все данные и прибавлять и дальше», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, что Льюис Хэмилтон 26 февраля работал на тестах в первой половине дня. После обида на болиде «Мерседеса» возникли проблемы, в связи с чем Валттери Боттас проехал лишь 7 кругов.