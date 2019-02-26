Албон: всё ещё осваиваюсь в болиде

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от первого дня второй серии предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого ему удалось показать шестое время.

«Это был неплохой день. Из-за парочки проблем мы начали медленно, но очень скоро отыгрались и преодолели много кругов. В ходе дневной сессии мы здорово прибавили и больше узнали о скорости на длинных сериях. Надеюсь, отталкиваясь от этого мы будем строить завтрашний день. Я всё ещё осваиваюсь в машине и есть несколько вещей, над которыми мне необходимо поработать. Привыкаю к скорости и к тому, как вести гонку, где я могу атаковать, а где нет. Но всё это придёт с большим количеством кругов. В общем, мы провели много серий, чтобы понять, что подходит нашему болиду, также это помогало мне подготовиться к первой гонке сезона», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».