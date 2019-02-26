Леклер: уверен, что наверстаем упущенное время в предстоящие дни

Пилот «Феррари» Шарль Леклер в первый день второй серии официальных тестов Формулы-1 сумел преодолеть всего 29 кругов, что вызвано техническими проблемами. Тем не менее монегаск уверен, что уже в ближайшие дни «Скудерии» удастся наверстать упущенное.

«Утром мы преодолели меньше кругов, чем планировали, но, уверен, мы наверстаем упущенное в предстоящие дни. По сравнению с первой неделей тестов, условия на трассе были иными, так что нужно было время для адаптации», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».

Также впечатлениями от первого дня работы на тестах поделился Себастьян Феттель.

«Загруженный день. Но хорошо, что мы смогли наверстать упущенное утром. Мы всё пытаемся понять различные настройки. Сегодня мы впервые попробовали суперсофт и получили больше информации. Следующие несколько дней будут важными для „Феррари“», — сказал Феттель.