Норрис: не проехали столько, сколько бы нам хотелось

Пилот «Макларена» Ландо Норрис по итогам первого дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1 показал лучшее время, но при этом болид британской команды испытывал проблемы и несколько раз останавливался на трассе. В связи с этим Норрис не преодолел планируемую дистанцию, о чём он рассказал после сессии.

«В целом это был хороший день, хотя мы не проехали столько, сколько бы нам хотелось. С минувшей недели машина постепенно прогрессирует, особенно на длинных сериях, так что мы движемся в верном направлении, что вселяет оптимизм. Важно, чтобы мы продолжали в том же духе. В целом я чувствую себя более подготовленным. Теперь, чтобы завершить подготовку к этапу в Австралии, у меня остаётся лишь одна сессия», — приводит слова британского пилота пресс-служба «Макларена».