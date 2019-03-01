Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция четвёртого дня и состав пилотов

1 марта в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует четвёртый и заключительный день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» ведёт текстовые трансляции каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников четвёртого дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes) — до обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes) — после обеда

Себастьян Феттель (Ferrari)

Макс Ферстаппен (Red Bull)

Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда

Нико Хюлькенберг (Renault) — после обеда

Ромен Грожан (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Карлос Сайнс (McLaren)

Серхио Перес (Racing Point)

Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)

Роберт Кубица (Williams).