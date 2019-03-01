1 марта в 11:00 мск на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует четвёртый и заключительный день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» ведёт текстовые трансляции каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция четвёртого дня тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников четвёртого дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes) — после обеда
Себастьян Феттель (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда
Нико Хюлькенберг (Renault) — после обеда
Ромен Грожан (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Карлос Сайнс (McLaren)
Серхио Перес (Racing Point)
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso)
Роберт Кубица (Williams).
Тесты Формулы-1 в Барселоне: онлайн-трансляция четвёртого дня и состав пилотов