Вассёр подтвердил, что Мик Шумахер может поучаствовать в тестах за «Альфа Ромео»

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр подтвердил, что 19-летний гонщик Формулы-2 Мик Шумахер может протестировать болид его команды в апреле текущего года.

Ранее появлялись слухи, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, являющийся пилотом гоночной академии «Феррари», может принять участие в тестах новичков после Гран-при Бахрейна в составе «Альфа Ромео», а после Гран-при Испании сесть уже за руль болида «Скудерии».

«Существует короткий список, и Мик является частью этого списка, потому что он — один из парней из Формулы-2, которые соответствуют критериям на право участвовать в тестах новичков. Выборка довольно ограничена. Но мы ещё не приняли решения. В списке несколько имён. Мы продолжим оценивать имеющиеся варианты и обсудим их с «Феррари», — сказал Вассёр пресс-службе Формулы-1.