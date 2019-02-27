Феттель — об аварии: я уже не контролировал ситуацию

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою аварию во время первой половины второго дня второй тестовой сессии в Барселоне.



«Мы знаем не намного больше, чем все. Я собирался войти в третий поворот, затем, по ощущениям, возникла проблема с передней левой подвеской, и я уже ничего не мог сделать, чтобы избежать удара. Я уже не контролировал ситуацию и вылетел в защитный барьер.



Нам нужно быть осторожными и понять, в чём именно состоит суть проблемы. Это оценивают все, как здесь, на трассе, так и в Маранелло. Для нас это важный вопрос. Однако после удара машина оказалась слишком повреждена, чтобы реконструировать то, что случилось до удара», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.