Эггинтон: утром «Торо Россо» потеряла время из-за нескольких проблем

Заместитель технического директора «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги второго дня второй серии предсезонных тестов в Барселоне.



«Даниил принял на себя второй день второй тестовой сессии и с утра он прошёл через стандартный блок аэродинамических испытаний, безо всякой суеты и задержек.



Когда температура повысилась, на первый план вышли настройки машины, как и планировалось, а также мы провели ряд тестовых испытаний. помимо красного флага к сожалению, утром мы потеряли время из-за нескольких проблем, которые нам нужно решить до завтрашнего дня. Сегодня нам удалось повысить уровень понимания настроек болида и мы с нетерпением ждём возможности применить это на последних двух днях тестов», — приводит слова Джоди Эггинтона пресс-служба команды.