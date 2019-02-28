Леклер — лучший по итогам утренней части третьего дня тестов Ф-1, Албон — второй

На автодроме «Каталунья» в Барселоне (Испания) завершилась первая половина третьего дня второй сессии предсезонных тестов Формулы-1.



Лучшее время круга показал пилот «Феррари» Шарль. Второй — Александер Албон из «Торо Россо». Тройку замыкает представитель «Макларена» Ландо Норрис.

Отметим, что шесть лучших пилотов показали время на самых мягких покрышках С5, в то время как Хэмитон — на С2.

1. Шарль Леклер (Scuderia Ferrari) 1:16.231 (56 кругов)

2. Александер Албон (Scuderia Toro Rosso) +0.651 (75)

3. Ландо Норрис (McLaren) +0.853 (66)

4. Пьер Гасли (Red Bull) +0.860 (44)

5. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) 1:17.496 +1.265 (73)

6. Лэнс Стролл (Racing Point) +1.325 (37)

7. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1.408 (49)

8. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +1.866 (85)

9. Джордж Расселл (Williams) +1.899 (45)

10. Кевин Магнуссен (Haas) +1.968 (53).

Вечерняя часть тестов закончится в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.