Леклер: я проехал быстрейший круг не на пределе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер во время утреннего заезда на третьем дне вторых тестов Формулы-1 установил рекорд нынешних зимних тестов. По словам самого гонщика, во время лучшего круга он не выжимал из болида максимум.



«Я думаю, что я проехал свой быстрейший круг не на пределе. У нас всё ещё есть немного запаса. И мне всё ещё нужно учиться и чувствовать себя более комфортно с болидом. Честно говоря, с первого дня тестов ничего не изменилось, машина чувствуется комфортной с первого дня, у неё довольно хороший баланс. Сегодня ничего не поменялось. Так что это позитивный день.



Особенно это хорошее утро после вчерашних тестов, когда мы не смогли поучаствовать в заезде. Приятно лидировать, но это ничего не значит», — приводит слова Леклера RaceFans.

