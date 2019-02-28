Лоу не думал об уходе с поста технического директора «Уильямса»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу в беседе с журналистами отрицательно ответил на вопрос, не думал ли он оставить свой пост после того как, команда не успела подготовить новый болид FW42 к началу зимних тестов Формулы-1.



«Мой ответ — нет. Я не обращал внимания на то, что говорилось в СМИ. Я очень упорно работаю, и я знаю, что ещё предстоит многое сделать. Мы хорошо работаем как команда. Я видел в предыдущие годы, что людей часто меняют, когда что-то не работает, но я также видел, что более сильные команды не делают этого, потому что каждая проблема — это возможность чему-то научиться. Когда у тебя есть проблема, ты учишься. Ты не должен избавляться от людей, потому что тогда ты отказываешься и от опыта. Важно, чтобы команда росла вместе, становясь более единой и эффективной.



Причина нашей задержки — это сложный вопрос, и я не знаю на него ответа, потому что он вовлечёт в себя немалые исследования и анализ. Я не могу дать простого ответа. Речь не идёт о том, чтобы сказать «так случилось вот поэтому». Это не первый случай, когда машина не выехала на трассу в первый день. Готовность машины к тестам — это серьёзная задача, особенно когда у тебя постоянно есть стремления выжать ещё немного скорости. Мы не справились, но мы всё-таки сейчас здесь, и наша машина надёжна. Нам нужно извлечь уроки, чтобы стать сильнее в следующем году», — приводит слова Лоу SoyMotor.

«Уильямс» отказался комментировать слухи об увольнении Лоу