Албон: успешные тесты, «Торо Россо» в хорошем положении

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от работы в третий день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, а также подвёл итоги тестовых заездов.

«Доволен зимними тестами, так как у меня получилось провести максимально возможное время в болиде. Пока ещё рано о чём-то говорить, так как мы не знаем, над чем работают другие в преддверии Мельбурна, но, думаю, мы можем быть довольны, как прошли эти дни. Сегодня нам в очередной раз удалось преодолеть рубеж 100 пройденных кругов, и это свидетельствует об упорной работе команды и надёжности „Хонды“.

Приезжая на тесты, всегда хочешь проехать как можно больше кругов, и мы сделали это. Я многое узнал и освоился в машине, то есть сделал то, чего не смог бы без необходимой надёжности. В целом мы в хорошем положении в плане болида, в ходе тестов не случилось никаких неприятных сюрпризов. Предсезонные тесты получились успешными. Команда проделала отличную работу и заложила хорошую основу, с которой мы можем работать на протяжении двух следующих недель", — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».