Опубликованы видеозаписи аварий Феттеля и Гасли

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал видеозаписи двух аварий, ставших главными событиями второго и третьего дней вторых зимних тестов в Барселоне на трассе «Каталунья». Накануне, 27 февраля, свою «Феррари» из-за повреждения колёсного диска, хорошо заметного на видео, разбил немецкий гонщик Себастьян Феттель. Сегодня, 28 февраля, в крупную аварию попал французский пилот «Ред Булл» Пьер Гасли, после того как зацепил колесом обочину перед скоростным поворотом. «Ред Булл» после аварии Гасли досрочно завершил день, а напарник Феттеля по «Феррари» Шарль Леклер сумел вернуться на трассу в самом конце заездов.

Видео аварии Себастьяна Феттеля после поломки колёсного диска

Видео аварии Пьера Гасли в третий день тестов в Барселоне