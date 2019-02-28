Хэмилтон: это один из лучших дней тестов «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от очередного дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, выразив удовлетворение работой болида и прогрессом, которого добилась команда.

«Хороший день. Мы преодолели большую дистанцию, и это хорошо. Вероятно, это один из лучших дней, мы действительно узнали очень много. Во второй половине дня нам удалось использовать информацию, полученную в ходе утренней сессии. Мне интересно узнать ощущения Валттери, но кажется, что машина стала лучше. Наше понимание нового болида продолжает расти, и это определённо положительный день», — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».

В ходе третьего дня второй серии официальных тестов Льюис Хэмилтон показал десятое время, проехав 85 кругов.