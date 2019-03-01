Леклер: это было воодушевляющее начало сезона

28 февраля пилот «Феррари» Шарль Леклер завершил работу на официальных предсезонных тестах Формулы-1. 1 марта за рулём болида будет работать Себастьян Феттель. В связи с этим монегаск подвёл итоги тестовых дней, отметив, что начало сезона его вдохновило.

«День не обещал быть лёгким, ведь нам необходимо было наверстать упущенное раньше, но нам удалось это сделать и в итоге сессия получилась положительной, тем более, это был мой последний день в болиде перед Гран-при Австралии. Я очень доволен, потому что мы сработали очень хорошо. Это было воодушевляющее начало сезона и я чувствую себя готовым. Теперь не могу дождаться момента, когда впервые выступлю за „Феррари“ непосредственно на Гран-при», — приводит слова Леклера пресс-служба итальянской команды.