Норрис: сейчас я лучше готов к Гран-при Австралии, чем в первый день тестов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от третьего дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, также подчеркнул, что на данный момент он чувствует себя более подготовленным к Гран-при Австралии.

«Утро прошло хорошо и нам удался небольшой прогресс за последние два дня. Утренние серии помогли нам лучше понять машину. Я пробовал разные конфигурации во время коротких серий, что дало нам больше информации о том, как машина реагирует на работу с разными составами шин и с разным уровнем топлива. Длинные серии на жёстких шинах помогли нам улучшить баланс.

Сейчас я чувствую себя более подготовленным к этапу в Австралии, чем на старте тестов. Конечно, впереди много работы, но в целом чувствую себя комфортно и готовым. Следующие две недели я буду упорно работать на базе и готовиться к этапу в Мельбурне", — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

