Хэмилтон: «Мерседес» движется в верном направлении, но предстоит много работы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги заключительного дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, дав понять, что в целом доволен результатами.

«Последняя пара дней была очень позитивной. Ощущение, что вносимые нами изменения помогли прогрессировать и дали ясность относительно того, когда мы двигались в правильном направлении, а когда нет. Было приятно провести работу с пустыми баками и суметь понять машину лучше. Я получил удовольствие от этого дня, и у меня также остались хорошие впечатления от работы резины.

Я не большой поклонник тестов, но это была позитивная неделя. Но нам по-прежнему предстоит проделать много работы. Есть много аспектов, над которыми работаем, и мы движемся в верном направлении", — приводит слова британца пресс-служба «Мерседеса».