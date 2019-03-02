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В «Рено» посетовали на нехватку шин на предсезонных тестах

В «Рено» посетовали на нехватку шин на предсезонных тестах
Авто / Формула-1

Технический директор «Рено» Ник Честер после окончания предсезонных тестов посетовал на нехватку шин «Пирелли» в ходе предсезонной подготовки. Честер отметил, что команда могла пройти гораздо большую дистанцию.

«Сейчас, когда болиды стали более надёжными к концу дня мы внезапно обнаруживаем, что у нас закончились комплекты шин. Некоторые шины превосходят лимит дистанции, мы пытаемся выжать из них максимум, но всё равно к концу дня резина заканчивается.

Мы ещё не обсуждали с «Пирелли» возможность увеличить количество комплектов шин на тестах. Если бы мы привезли на следующие тесты больше резины, то смогли бы сделать больше. Думаю, тчо можно было бы пройти немного больше кругов», — приводит слова Ника Честера RaceFans.

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