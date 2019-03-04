Френтцен: Феттель станет чемпионом Формулы-1 в 2019 году

Бывший гонщик Формулы-1 немец Хайнц-Харальд Френтцен считает, что его соотечественник из «Феррари» Себастьян Феттель в сезоне-2019 выиграет титул «Королевских гонок».

«Мерседес» останется в числе доминирующих команд. Однако на данный момент у меня сложилось впечатление, что дела у «Феррари» идут немного лучше. Она оказывает на «Мерседес» серьёзное давление. Тесты в Барселоне показали, что «Феррари» лучше справляется с изменениями регламента на аэродинамику. Я слышал, что парни из «Мерседеса» недовольны первыми заездами. Их проблема — недостаточная поворачиваемость.

Несмотря на пять титулов, Хэмилтон ещё молод. У него всё ещё есть порох в пороховницах. Но всё всегда зависит от индивидуальных черт пилота, хочет ли он пилотировать долго или же намерен заняться чем-то другим. Пример — Нико Росберг. Я предполагаю, что Льюис будет выступать ещё несколько лет, и тогда он может повторить рекорд Шумахера.

Кто станет чемпионом Формулы-1 в предстоящем сезоне? Себастьян Феттель», — сказал Френтцен в интервью Abendzeitung.