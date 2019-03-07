Абитебуль: в союзе «Рено» и «Макларена» кто будет королём, а кто рабом?

В последние дни команды Формулы-1 вступают в негласные союзы: «Феррари» и «Хаас», «Ред Булл» и «Торо Россо». Скоро их примеру может последовать «Мерседес». Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал эту тенденцию.

«Хаас» создал прецедент, который разделил для меня Формулу-1 на периоды до «Хааса» и после «Хааса». Возможно, это изменило Формулу-1 навсегда. Было 10 команд, стало четыре или пять. Это то, о чём мы не думали в нашей стратегии. Скоро нельзя будет победить, если у тебя не будет команды B.



Прежде чем я смогу победить «Феррари», сначала должен опередить «Хаас». И чем сложнее это сделать, тем сложнее получить больше призовых или спонсоров. Мы расцениваем эту ситуацию как очень серьёзную, и это проблема не только «Рено», но и всех, кто не может позволить себе эту модель. Я не знаю, как остановить эту гонку вооружений. Команды-сателлиты являются частью этого. ФИА должна это признать. Мы не хотим быть частью такой Формулы-1.



Лимит бюджета не поможет. Всё наоборот. При меньших финансовых ресурсах одна команда может сосредоточиться на аэродинамике, а другая — на шасси. Это сделает эти союзы фантастическими. Если вы изолированы, как мы, у вас нет никаких шансов



Почему не вступят в союз «Рено» и «Макларен»? Потому что мы равные команды. Кто будет королём, а кто рабом? Возможно, в какой-то момент нам придётся поговорить с ними, но этот альянс никогда не сможет быть на уровне «Феррари» и «Хааса», «Мерседеса» и «Рейсинг Пойнт», «Ред Булл» и «Торо Россо», — цитирует Абитебуля Grandpx.News.