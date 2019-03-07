Марко сделал прогноз, кто будет бороться за чемпионство Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, какие пилоты будут бороться за титул чемпиона Формулы-1 в сезоне 2019 года.

«Вероятнее всего, это будет трёхсторонний бой между Феттелем, Хэмилтоном и Ферстаппеном», — сказал Марко Kronen Zeitung.

Ранее Хельмут оценил перспективы «Ред Булл» в предстоящем чемпионате.

«Это были лучшие предсезонные тесты с того момента, когда Формула-1 перешла на гибридные силовые установки. Нам удалось преодолеть большую дистанцию, даже невзирая на аварию Гасли. Благодаря „Хонде“ мы получили абсолютную надёжность. Расклад сил таков, что „Феррари“ опережает всех, затем идём мы, а после — „Мерседес“. Будем полагаться на собственные силы, ожидаю, что мы сумеем одержать как минимум пять побед», — сказал Марко.