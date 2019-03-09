Лоренсо: чувствую боль во всём теле

Завтра, 10 марта, в Дохе пройдёт первый этап очередного сезона MotoGP — Гран-при Катара. В ходе свободных практик и квалификации мотогонщик «Хонды» Хорхе Лоренсо дважды попадал в аварии. После окончания сессий испанец пожаловался на состояние здоровья, отметив, что для него гонка пройдёт в режиме выживания.

«Эта гонка будет идти в режиме выживания для всех, но особенно для меня. Всё дело в том, что у меня нет особого опыта работы с этим мотоциклом, а также в моём состоянии. Сейчас я испытываю дискомфорт не только в области запястья, особенно болит спина. Также есть проблемы с ногой и с пальцем руки. Я чувствую боль во всём теле. С учётом погоды гонка будет идти в режиме выживания для всех, но особенно для меня.

Сейчас я отправлюсь спать и посмотрим, в каком состоянии я проснусь завтра. Если я буду чувствовать себя не лучшим образом, мне необходимо будет пройти некоторые обследования. Если же мне будет лучше, я отправлюсь на автодром и буду ждать гонки", — приводит слова Лоренсо Crash.

